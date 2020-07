Dwie nowe karetki już wożą pacjentów

Ponad milion złotych kosztować będą trzy nowe karetki, które kupił szpital w Ostródzie. Dwie już zostały włączone do systemu. Zastąpiły stare i wysłużone, jedenastoletnie kartki znajdujące się w taborze.

Szpital w Ostródzie zakupił trzy nowoczesne karetki. Dwie specjalistyczne już pracują w systemie i wożą pacjentów, trzecia - transportowa - dojedzie za kilka tygodni. Wszystkie kosztowały ponad milion złotych. Na nowe karetki szpital czekał kilka miesięcy. Wszystko z powodu pandemii. Karetki są wyposażone w specjalistyczny sprzęt, który jest importowany z Włoch. Przez covid-19 cały import stanął, trzeba było poczekać na otwarcie granic.

— Dwie karetki, które już zostały włączone do systemu, to volkswageny cartery, każda z nich kosztowała ponad 364 tysiące złotych — mówi Jacek Dudzin, prezes szpitala w Ostródzie. — Trzecia również będzie kosztowała około 300 tysięcy złotych. Były bardzo potrzebne w naszym szpitalu, bo karetki, które mieliśmy, w większości miały już ponad 11 lat, były wysłużone i często się psuły.

Teraz szpital będzie dysponował trzema nowymi pojazdami i jedną dwuletnią karetką ze starego taboru. To zapewni bezpieczeństwo pacjentom z powiatu ostródzkiego.

Nowe ambulanse są w żółtym kolorze, zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem dotyczącym ujednolicenia oznakowań pojazdów ratunkowych oraz umundurowania ratowników medycznych. Żółty kolor jest bardziej widoczny. Duży, żółty ambulans szybciej zauważy nawet kierowca, który nie słyszy sygnałów i nie widzi próbującego go wyminąć ambulansu.

— Mogliśmy kupić karetki dzięki darowiznom, jakie otrzymaliśmy od darczyńców, za co im bardzo serdecznie dziękuję — dodaje Jacek Dudzin. — Dołożyliśmy brakującą kwotę z własnych środków. To wszystko wróci teraz do pacjentów w postaci nowoczesnego transportu medycznego.

To nie koniec planowanych inwestycji w ostródzkim szpitalu.

— Nowe karetki były bardzo potrzebne — mówi starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski. — To kolejny ważne zakup i doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt. Mamy też w planach dużą inwestycję. Chcemy rozbudować szpital. W nowym skrzydle powstanie między innymi ambulatorium i oddział ortopedyczny. Przystępujemy do opracowywania dokumentacji technicznej i będziemy aplikować o środki unijne. Inwestycja będzie kosztowała około 12 milionów złotych.