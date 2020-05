Zawracali na drodze ekspresowej i jechali pod prąd

Na S7 samochód uderzył w barierki. Po wypadku droga była krótko zablokowana, potem ruch odbywał się jednym pasem. Niecierpliwi kierowcy, chcąc uniknąć stania w korku, zawracali i jechali pod prąd!

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 3 maja około godziny 18 na ekspresowej siódemce w Piławkach między Ostródą a Miłomłynem. Kobieta jadąca samochodem osobowym w kierunku Elbląga straciła panowanie nad pojazdem, który wypadł z jezdni i uderzył w barierki. Ranną zabrała do szpitala karetka Ratownictwa Medycznego. Pasażerowi, który z nią podróżował, na miejscu udzielono pierwszej pomocy, nie wymagał hospitalizacji.

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy z PSP Ostróda i OSP Miłomłyn. W czasie udzielania pomocy rannym droga była zablokowana, potem ruch odbywał się jednym pasem ekspresówki. Ale nie wszystkim kierowcom chciało się czekać. Co zrobili? Masowo zawracali i jechali drogą ekspresową pod prąd, narażając nie tylko swoje zdrowie i życie, ale też tych kierowców, którzy niczego nieświadomi, dojeżdżali do miejsca wypadku. Jeden z nich nagrał film i umieścił go na kanale YouTube. Jadąc w kierunku Gdańska mijał dziesiątki samochodów jadących pod prąd! Trudno uwierzyć w to, co tam się działo.



Przypominamy więc kierowcom, że nie ma możliwości „ewakuowania” się z korka na drodze ekspresowej pod prąd. Ci, którzy w ten sposób postanowili zjechać do najbliższego zjazdu z S7, nie tylko narażali innych użytkowników dróg, powinni też zapłacić mandat.



Jest to również stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a więc zachowanie, które może być zagrożone grzywną nawet do 5 tys. zł i fakultatywnym zakazem jazdy od 6 miesięcy do 3 lat.



Artykuł 23 prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że zabrania się cofania pojazdem na autostradzie lub drodze ekspresowej. Na drogach, gdzie parametry prędkości są podwyższone, jest całkowity zakaz cofania. Takie zachowanie jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 300 zł i pięć punktów karnych.