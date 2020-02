"Fryderyk Chopin" promuje Ostródę na Jamajce

Żaglowiec "Fryderyk Chopin" dopłynął do wybrzeży Jamajki z grupą młodych ludzi z Polski na pokładzie. Załoga reprezentuje Ostródę i ORF w specjalnych koszulkach z logo festiwalu oraz hasłem „Chopin in Jamaica, Marley in Poland”.

W ramach rejsu szkoleniowego na Karaiby, polski statek zacumował w Island Village - porcie Ocho Rios na północnym wybrzeżu Jamajki, partnerskiego miasta Ostródy. Oddany do eksploatacji w 1992 roku "Fryderyk Chopin", ściga się z największymi tego typu jednostkami na świecie.Znany jest jako pokład krzewiący ideę wychowania morskiego. Realizuje obsypany nagrodami program edukacji morskiej „Szkoła pod żaglami” dla młodzieży wyróżniającej się w działaniach wolontariackich. A podczas tego rejsu i wizyty na wyspie, załoga jachtu reprezentuje Ostródę i Ostróda Reggae Festiwal w specjalnych koszulkach z logo imprezy oraz hasłem „Chopin in Jamaica, Marley in Poland”.Jak poinformowali organizatorzy ORF, koordynatorem wizyty na Jamajce jest Maxine Gawron, zamieszkała na Jamajce Polka, która w 2018 roku gościła w Ostródzie z delegacją władz Ocho Rios. Inicjatywa jest efektem wcześniejszej wizyty w Ostródzie kapitana statku Bartłomieja Skwary oraz pochodzącego z Ostródy szkoleniowca okrętu, Cezarego Jurszy.— W trakcie pobytu na Jamajce polska młodzież spotka się z jamajskimi nastolatkami i nawiąże bezpośrednie kontakty — napisali w mediach społecznościowych organizatorzy ORF. — Z pewnością będzie to okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy.— To wspaniały gest przyjaźni i otwartego serca, który niezwykle sobie cenimy. Proszę traktować wizytę żaglowca jako element kontynuacji przyjaźni jamajsko-polskiej i jej kolejny ciekawy akcent — tak w oficjalnym piśmie do swojego odpowiednika z Ocho Rios napisał burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak.Wizytę skomentował też twórca ORF Piotr „Piter” Kolaj: — Jako Positive Music Promotion bardzo cieszymy się, że nasz festiwal był impulsem do dalszego zbliżenia pomiędzy odległymi, acz bliskimi sobie krajami i trzymamy kciuki za naszą załogę na Jamajce. To piękny akcent na 20-lecie ORF.O wizycie polskiej załogi napisał już na swojej stronie FB burmistrz Ocho Rios Michael Belnavis.— Polski krążownik odwiedza Ocho Rios! 75 studentów odwiedzi Ocho Rios i The Ocho Rios High w tym tygodniu w ramach współpracy między miastem Ostróda w Polsce a Ocho Rios. Dziś nasi goście planują wycieczkę do liceum Ocho Rios, aby wziąć udział w zajęciach, a grupa uczniów z tej szkoły zostanie zaproszona do obejrzenia, jak polscy uczniowie uczą na statku — poinformował burmistrz Ocho Rios.Polska załoga zwiedzi m.in. St. Ann (dołączy do nich grupa około 15 uczniów z Ocho Rios High) odwiedzi Marine Lab w Discovery Bay, Mauzoleum Boba Marleya w Nine Miles i Dunn's River Falls (słynny wodospad w pobliżu Ocho Rios na Jamajce i główna atrakcja turystyczna na Karaibach, która co roku przyciąga tysiące turystów - red.). Na pokładzie polskiego statku, na zaproszenie kapitana, zaplanowano też przyjęcie dla gości zaproszonych przez burmistrza Belnavisa.