Nastolatki, które pobiły chłopaka, staną przed sądem [VIDEO]

Dwie nastolatki, które zaatakowały i pobiły swojego znajomego, usłyszały już zarzuty i ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem. Jedna odpowie już jako osoba dorosła.

Do napaści doszło w minioną środę (05.02.2020) przed wejściem do jednego z ostródzkich sklepów. Dwie nastolatki spotkały tam znanego im 20-latka. Po krótkiej wymianie zdań nagle zaatakowały młodego mężczyznę, bijąc go po ciele.Informacja o tym fakcie dotarła do policjantów. Funkcjonariusze ustalili dane uczestników zajścia. We wtorek (11.02.2020) 17-latka i jej o rok młodsza koleżanka zostały zatrzymane i przesłuchane. Obie młode kobiety przyznały się do zarzucanych czynów i podały powód swojego agresywnego zachowania. Tłumaczyły, że zaatakowały 20-latka, by dać mu nauczkę, ponieważ ten źle się wypowiadał na temat ich wspólnej koleżanki.Jak się okazało, 17-latka tej napaści dopuściła się dzień po swoich urodzinach, dlatego usłyszała zarzut pobicia i za swój czyn odpowie już jako osoba dorosła. Grozi jej teraz kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawą 16-latki zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.- Stosowanie przemocy wobec innej osoby, bez względu na powody, jest karygodne i nigdy nie będzie akceptowane - komentuje to bulwersujące zdarzenie policja.