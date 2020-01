Czy to możliwe, że kosze na śmieci wrócą na ulice powiatowe Ostródy?

Od początku roku nie ma koszy na śmieci na tzw. ulicach powiatowych w Ostródzie. 250 koszy zniknęło, ponieważ starostwo powiatowe nie zawarło z samorządem miejskim umowy na administrowanie wspomnianymi ulicami w mieście. Ale być może do końca tygodnia kosze wrócą na swoje dawne miejsca.

Rozwiązanie umowy między miastem a powiatem było m.in. spowodowane tym, że w ostatnich dwóch latach władze Ostródy nie wykorzystywały w pełni powiatowego dofinansowania. A rocznie starostwo powiatowe przekazywało na ten cel 2 mln zł.



- Po 2018 roku miasto zwróciło nam 300 tysięcy złotych, a po 2019 było to ponad 440 tysięcy – mówi Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki. - Świadczy to o tym, że władze miasta nie miały pomysłu na wykorzystanie tych pieniędzy na zarządzanie, remonty czy inwestycje na drogach powiatowych w Ostródzie.



Dlatego starosta Wiczkowski zdecydował się na zmianę zarządcę drogami powiatowymi w 2020 roku.



W związku z powyższym z ulic powiatowych Ostródy zniknęło 250 koszy, które są własnością samorządu miejskiego. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Ostródzkie ulice szybko się zaśmieciły.



Przez kilkanaście dni trwała wymiana pism między obu samorządami. 13 stycznia starosta ostródzki wystosował pismo do burmistrza Ostródy z propozycją by kosze wróciły na drogi powiatowe w zamian za rezygnację przez Zarząd Powiatu ze środków finansowych za zajęcie pasa drogowego. Kolejne pismo ze starostwa do Urzędu Miejskiego zostało wysłane 22 stycznia.



- W środę zwróciłem się z prośbą do władz Ostródy o bezpłatne użyczenie tych koszy w zamian za to, że my nie będziemy pobierali opłat za zajęcie pasa drogowego – dodaje starosta.



Tym razem była odpowiedź od burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka. W liście czytamy m.in.: "...Samorząd miejski stojąc na straży utrzymania czystości i porządku w mieście zgłasza ponownie swoją deklarację do nieodpłatnego użyczenia koszy ulicznych i jest gotowy do niezwłocznego zawarcia stosownej umowy. Po podpisaniu umowy kosze zostaną udostępnione w celu ustawienia ich przez zarządcę drogi. Koszt ustawienia koszy w pasach drogowych dróg powiatowych leży po stronie samorządu powiatu..."



- Cieszy nas ta informacja, we wtorek na Zarządzie Powiatu przedstawimy tekst porozumienia - mówi Wiczkowski. - Będziemy chcieli żeby kosze do końca tygodnia wróciły na ulice powiatowe w Ostródzie.