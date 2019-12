Kto zbuduje odcinek S5? Znamy już chętnych

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że poznał już oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy.

Ten 5-kilometrowy odcinek drogi jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, a jednocześnie stanowi pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S5 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacją tego zadania zainteresowanych jest ośmiu wykonawców.



Najniższą ofertę na kwotę 156 169 081,95 zł złożyło konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z Sopotu, NDI SOPOT S.A. (Partner konsorcjum) z Sopotu. Budżet zamawiającego wynosi 169 707 068,46 zł.



Pozostałe oferty:

· 203 692 436,61 zł - BUDIMEX SA, Warszawa

· 205 888 846,38 zł – PORR SA, Warszawa

· 207 741 377,04 zł - Polbud – Pomorze Sp. z o.o., Pakość

· 235 507 954,02 zł – Mirbud SA, Skierniewice/ PBDiM Kobylarnia SA, Brzoza

· 242 649 148,59 zł – Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Warszawa/Aldesa Construcciones S.A. Madryt

· 260.000.000,00 zł - BERGİZ İNŞAAT A.Ş., Ankara

· 279 087 000,00 zł - Roverpol Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Warszawa/Rover Infraestructuras, S.A. (partner konsorcjum), Walencja



Jak będą oceniane oferty?



Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,

- termin realizacji - 10%,

- cena - 60%.



Najważniejsze terminy



GDDKiA zakłada, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w maju 2020 r. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.



Co zostanie zrobione?



Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.



Element większej całości



Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda i stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód - zachód, na który złożą się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko.