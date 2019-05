Sprawca zniszczenia pasieki zatrzymany. Grozi mu 5 lat więzienia

W czwartek, 23 maja, zatrzymano mężczyznę, który w gminie Grunwald zniszczył pasiekę i wrzucił ule do stawu.

— Sprawcą jest 28-letni mieszkaniec gminy Grunwald - mówi sierż. sztab. Anna Balińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. — Sprawcę ustaliliśmy pracując wspólnie z pokrzywdzonym właścicielem pasieki. Udało się to także dzięki licznym publikacjom i apelom w mediach.Mężczyźnie postawiono zarzut zniszczenia mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz odpowie za swój czyn przed sądem.— Nie potrafił wytłumaczyć racjonalnie swojego zachowania, sam nie wie dlaczego to zrobił — dodaje Anna Balińska.Przypomnijmy. We wtorek na polu Adama Pszennego w okolicach miejscowości Korsztyn w gminie Grunwald, ktoś wrzucił do stawu kilka uli z pszczołami. Właściciel pola poinformował policję i właścicieli pasieki.Pierwsi na utopione w stawie ule trafili pracownicy Straży Leśnej z Nadleśnictwa Olsztynek. Próbowali ratować pszczoły. Wyciągnęli ule z wody, ale dla pszczół było już z a późno.— To pierwszy taki przypadek że nam ktoś zniszczył ule — mówi Tomasz Kowalewski, współwłaściciel pasieki.Właściciele ponieśli straty na ponad 5 tysięcy złotych. To zniszczenie miodu, który już był, pszczół i uli.— Najgorszy jednak jest sam fakt wandalizmu wobec pszczół - dodaje Tomasz Kowalewski.A po co nam pszczoły? Zawdzięczamy im większość tego, co znajdujemy codziennie na talerzu. Co trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania. Wiele owoców – morele, brzoskwinie, wiśnie, truskawki, poziomki, jagody, borówki – oraz 4 tys. odmian warzyw zawdzięczamy pszczołowatym. Jeżeli założymy, że ok. 100 gatunków roślin gwarantuje 90 proc. pożywienia na świecie, to 71 z tych 100 gatunków jest zapylanych przez pszczołowate. Rola pszczół w ekosystemie jest nie do przecenienia.